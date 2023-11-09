香港物業 唔捨得賣 鍾嘉欣旋風返港 落重本搞裝修

鍾嘉欣由加拿大回港4日出席活動搵真銀，兼為物業裝修打點。明年入行20周年的嘉欣透露會出新歌，並希望能舉行Side Track演唱會，與粉絲一同慶祝。

藝人鍾嘉欣由加拿大回港，到鑽石山出席活動，此行將逗留4日的她除了工作外，主要是回港為屋企裝修打點，透露今次花費6位數維修，她表示：「之前打風、落雨屋企漏水，今次返嚟安排裝修4日就返去，遲啲會成家人再回港。」身為3名子女媽媽的她定居加拿大，問到為何不將香港住所出售？她說：「呢間屋好有紀念價值，係用入行儲到第一筆錢買，間屋意義多過錢，自己唔識理財，要多謝媽咪鼓勵我買樓。」

細女最有表演天分 嘉欣雖然有物業收租，但直言會繼續工作，因為一不工作就會脫節，工作亦不是為錢，而是為了滿足心靈，她又透露正籌備明年入行20周年的慶祝活動，除了錄製新歌，還希望舉行音樂會，她說：「希望明年開音樂會唱Side Track歌，好多人都話由細聽我嘅歌長大，好多回憶，同埋都想見下Fans，希望成事。」

被問到可會讓3名子女在入行20周年音樂會表演？她說：「睇佢哋想唔想，細女最有天分，把聲好響，嗌媽咪隔籬街都聽到。可能係細女，大家都錫佢，喺3個裏面細女係最開心，最多笑容嗰個。」