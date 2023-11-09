中娛星動：宥勝同日遭控強制猥褻 炎亞綸被起訴兩罪 最高囚10年

台灣藝人炎亞綸涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》中的兩項罪名，昨日正式被起訴，最高刑罰可判囚10年。至於案中受害人耀樂則不滿炎亞綸的言論，發聲明逐一反駁。另外台灣男星宥勝亦因涉犯強制猥褻女子而被起訴。

台灣演藝圈早前爆發「#Me Too」風波，其中炎亞綸涉違反《兒少性剝削條例》，昨日再有新進展，檢方認定炎亞綸涉以手機拍攝與被害人性行為及持有該性影像犯行，涉犯「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等罪嫌，依法提起公訴。兩項控罪合共的最高刑罰，可判囚10年。今次起訴亦揭露，原名吳庚霖的炎亞綸已改名為吳秉孺，被指想改名轉運。

對此炎亞綸即發出聲明，指這五個月來他很誠實地面對自己的過去，感謝檢察官幫他釐清事實：「經檢察官裁決，證明本人與耀樂（被拍片者）在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為，謝謝檢察官證明本人清白。」他又更質疑耀樂的提告動機：「本人與耀樂近五年仍有聯繫，且雙方互有主動，至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？」

耀樂：不是感情糾紛 對此，耀樂即發出聲明：「吳庚霖（吳秉孺）先生仍一再以不實的說詞為其辯解、拒絕正視所犯的過錯，甚至多次對外發布聲明混淆大眾視聽，試圖將其犯罪行為美化為私人感情糾紛，吳庚霖先生當年利用雙方懸殊的地位，對年僅16歲的我拍攝私密影片、甚至在分手後將影片散播給他人等種種行徑，這絕對不是無足輕重的感情糾紛，而是毀滅一個16歲少年人生的沉重打擊。」

另外，被指控性侵3名女員工的台灣男星宥勝，經台北地方檢察署調查後，指涉案3名被害女子均未提出控訴，其中2名案情屬性騷擾防制法且未提告，台北地方檢察署後來已簽結，故僅就對一女在女方家中，跨坐、強吻、襲胸，涉犯強制猥褻部分起訴。