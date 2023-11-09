孖住到馬國 被粉絲包圍 唐詩詠有求必應 林夏薇露背誘人

唐詩詠、林夏薇視后出巡，於馬來西亞出席活動與當地粉絲見面，雖然去到邊粉絲圍到邊，但多年沒到當地的她們有求必應，詩詠派心心與現場觀眾互動，二人之後亦會與粉絲相聚。

視后唐詩詠離巢無綫後工作不斷，前日再孖另一視后林夏薇一同於馬來西亞某商場出席品牌活動，二人齊齊穿了藍色吊帶貼身裙，美麗動人，薇薇的大露背更是搶Fo。現場有不少粉絲圍觀，她們都好識做，不時跟上層粉絲揮手打招呼，詩詠更派心心，難怪粉絲都冧爆，大讚她人美心善。而二人離開時雖然被不少人簇擁着，但於保安的保護下，薇薇都有逐一跟粉絲簽名，全程Nice爆。

爭取時間見粉絲 二人於台上跟大家分享護膚心得，詩詠昨日受訪時坦言此行相當開心：「其實真係有差唔多4年冇嚟過，好掛住啲Fans，因為之前佢哋話太耐冇見我，專登嚟香港搵我，我尋日都喺現場收咗佢哋5個蛋糕！」問到詩詠會否在當地留多幾天時，她謂：「呢幾日都會好忙，除咗做訪問外，又要拍廣告、影相，難得一場嚟到，都會抽啲時間見吓啲Fans嘅！」

而薇薇受訪時亦表示：「好開心可以連續4年跟呢個品牌合作，上年出席活動時現場啲粉絲都好熱情，今次亦不例外，之後我會同當地粉絲搞聚會，大家都好耐冇見，相當期待。」