娛圈單打：一場艷舞騷 失去了一切

早知今日，何必當初！南韓天團BLACK PINK成員Lisa參演巴黎艷舞騷餘波未了，不僅其微博帳號離奇被消失，最慘情係專誠飛去睇騷的Angelababy，竟然因此被封殺，抖音和微博被禁言不特止，電視上所有演出更統統被下架，嗚呀！

眾所周知，Baby在內地發展一帆風順，一線品牌代言多不勝數，今番遭官方封殺，據聞已有廣告商要求賠償損失，但Baby使出拖字訣，認為封殺期頂多3個月，堅拒唔賠，目前仲同廣告商拉鋸中。

唉，為咗睇場騷付出咁大代價，都可謂始料不及！須知道，有關艷舞騷歷史悠久，一直吸引唔少遊客慕名欣賞，色情定係藝術一線之差，但貴為國際頂流的Lisa紆尊降貴參演，號召力唔大就假。Baby不嬲係BLACK PINK忠粉，早前亦有來港睇偶像演唱會，當時已被內地小粉紅批評佢哈韓，不過輿論好快平息，點諗到今次咁大鑊！

即係咁，國有國法，家有家規，內地有關方面認為此騷有色情成分，藝人唔應該鼓吹，外界都唔方便多言。若然只係被短期禁言，忍一忍好快海闊天空。

不過衰開有條路，內地網民乘機踩多腳，諷刺Baby之所以一直得到咁多資源，全靠前夫黃曉明帶挈，離婚後頓失靠山，自然也失去了一切。早前甚至傳出Baby求助前夫不果，搞到要急售北京5億豪宅套現；就連藝名亦被網民拿來恥笑，指其名字在西方文化有色情意味，過去羅拔唐尼在內地綜藝騷宣傳電影時，讀到Baby名字顯得一臉尷尬，直斥她醜出國際，嗚呀！