湯洛雯落Order等睇！ 馬國明廢「舞」功：佢想我出醜

即將「做老襯」的藝人馬國明昨日出席活動，對於湯洛雯要求他在婚禮上跳舞，他即笑指未婚妻想他出醜！同場的高海寧與洪永城，贊成粉絲眾多的「教主」Anson Lo為他們的新劇唱主題曲。

馬國明、蔡思貝、高海寧與洪永城昨日出席無綫新劇《飛常日誌》主題曲全球大招募記者會，即將與湯洛雯（靚湯）結婚的馬國明，被問會否考慮在婚禮當天登台獻唱？他說：「到時先算，真係未知。（靚湯話想你跳舞？）呢個我知，有啲驚嚇，因為我唔識跳舞，可能因為冇玩新郎環節，所以佢想我跳舞出吓醜！（唱歌同跳舞驚邊樣？）咁梗係跳舞啦！」又表示婚禮會盡量以簡單方式進行，不便透露太多。

洪永城後悔黑面 在劇中飾演機場保安主任的洪永城，自爆曾年少輕狂，得罪機場保安人員：「我黑佢面！但拍咗套劇，就了解保安人員真係好辛苦。」高海寧亦認同：「就算拍戲嘅時候，都有好多保安人員圍住，保護我哋。」談到網民因MIRROR成員Anson Lo曾扮演空中少爺角色而力推他唱主題曲，洪永城與高海寧大表支持：「幾好呀！兩個電視台合作吓，佢又有咁多粉絲。」

至於蔡思貝認為今次的主題曲大招募是一個很好的平台，讓年輕人或寂寂無聞的音樂人，發揮自己的才能。

網民推舉Anson Lo跨台唱主題曲，高海寧與洪永城亦支持。 蔡思貝喜歡唱歌，希望累積舞台經驗。