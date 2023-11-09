驚襯唔起周杰倫 壓力沉重 昆凌天王嫂難做 自爆嚴重焦慮

台灣天王周杰倫太太昆凌的8年婚姻生活一直無風無浪，最令人羨慕是曾緋聞多多的老公即變專一「寵妻狂」，由「𡃁模」躍升為「幸福天花板」代表的她，卻高處不勝寒，驚爆為「天王嫂」之名而嚴重焦慮。而郭富城太太方媛亦不易為，一拖二帶女捧老公場，更要兼做「攝記」，年中無休辛苦過家傭。

混血模特兒昆凌自17歲邂逅年長14歲的周杰倫（周董）後，改寫人生踏上「天王嫂」之路，獲周董在英國送上2千萬世紀婚禮，婚後火速造人成功，現時年僅30歲已是兩女一子之母。結婚8年，周董對她的溺愛有增無減，兩公婆不時在社交網咀爆放閃，而最值得一讚是曾和徐若瑄、蔡依林、溫嵐、侯佩岑、台灣女子組合S.H.E成員Hebe傳緋聞或拍拖的周董，婚後卻成緋聞絕緣體，令昆凌安心又有面。

雖然昆凌被視為「最幸福天王妻」之一，不過她卻在節目中自爆有嚴重焦慮，外界的期待及壓力，時刻令她擔心有負「天王妻」之名，她說：「有時候我會想，自己是不是真的配得上杰倫？他那麽有名，而我只不過是個普通模特兒，我常常感到不安，擔心自己不能滿足他的期望。」雖然和周董依然感情深厚，亦明白婚姻需要共同努力和付出，但無形的壓力愈來愈大。

不少網民留言指明白昆凌的憂慮，紛紛送上鼓勵指婚姻不是競賽，而是互相支持和鼓勵，只要兩個人相愛，一切困難都可以克服。而事實上她為維持這段非一般的婚姻關係，可謂出盡心力，婚前曾甘做地下情人、相處花心思、性格低調、犧牲事業做跟得女友，婚後做多產媽媽，相夫教子之餘亦兼顧工作，只因望能在事業取得成就，跟周董拉近距離。

努力做稱職「天王嫂」的昆凌，近日連攝影師都「撈埋」。日前老公拍攝真人騷《周遊記》，跟得太太昆凌充當「最美攝記」，為周董和友人影合照，並由周董於社交網上載太太的「大作」，又標註昆凌的名字，可是相中的靚仔老公臉上布滿白光點，疑跟光影出問題有關，而昆凌轉發老公的貼文，留言：「帥到模糊不覺得嗎？」又一次以「口技」成功氹夫。

方媛帶囡囡撐城城 昆凌變身「多功能老婆」，相信香港天王郭富城的𡃁模太太方媛最感同身受，前晚城城在港舉行演唱會，方媛即帶同兩位寶貝女到場撐夫。有粉絲於社交網上載片段，自爆知囡囡有到場的城城飲水時上演「眾裏尋女」，他問：「希希！你哋喺邊？爸爸搵你！我囡囡尋晚同我講話一定要嚟睇，但喺呢一刻我搵唔到佢哋，爸爸個心好焦急，企起身畀爸爸睇睇。」而精靈長女Chantelle收到「愛的呼喚」，即在人群中出現，紮了孖辮的她可愛到爆，聽到城城問「妹妹在哪兒」時，Chantelle做出瞓覺的動作，示意妹妹在休息。而方媛亦上載Chantelle跟台上的爸爸「動起來」的跳舞片，留言：「陶醉在自己舞步的姐姐」。跟昆凌一樣，方媛在鏡頭外兼任老公及囡囡的攝影師，而她亦曾在訪問中吐出心底話指做天王太太，身心承受沉重壓力。