下月放監 買定飛追星 Taylor Swift遭殺人犯約見

美國流行天后Taylor Swift出名多粉絲，原來因弒母被判入獄10年的女殺人犯Gypsy Rose亦是其歌迷，日前更公開表示下月出獄後想與Taylor見面！

現年32歲的Gypsy與當時的男友Nicolas Godejohn於2015年合謀殺害母親，原因是死者長年謊稱Gypsy身患多重疾病，導致她要接受不必要的治療，而且行動受母親限制，她因長年的不滿而動殺機。因二級謀殺被判入獄10年的Gypsy，將提早於下月28日獲釋，她日前受訪時明言出獄後很想與偶像Taylor Swift見面，並指老公已買了12月31日的美式足球賽事門票，屆時會兩夫妻去觀賞Taylor美式足球員男友Travis Kelce的球賽，希望趁此機會與Taylor見面。不過，她知道Taylor或許不會觀賞球賽，所以已做了兩手準備，會撲飛於明年10月去新奧爾良睇偶像開騷。

Gypsy在訪問中大讚Taylor，形容偶像似是烈女，教曉她「女性力量」的真正意義，並稱Taylor的歌曲《Eyes Open》幫助她紓解被母親虐待的創傷。她自言除了是Taylor的歌迷，亦是美式足球擁躉，渴望與Travis見面。

橫掃EMA成大贏家 另一方面，年度《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）原定於本月5日在法國巴黎舉行，有鑑於以巴衝突持續，大會認為此時是哀悼時刻，不宜舉行頒獎禮，故早前宣布將取消舉行今屆頒獎禮，不過如常公布賽果。賽果前日出爐，Taylor獲7獎最多提名，今屆保持去年的成績，捧3獎成為EMA大贏家，除了最佳歌手之外，她亦獲最佳現場演出及最佳音樂錄影帶獎。成績僅次於Taylor的是美國饒舌天后Nicki Minaj，她獲得最佳美國歌手及最佳Hip Hop兩獎。至於單飛的防彈少年團（BTS）成員Jungkook，獲頒最佳K-Pop及最佳歌曲兩獎。

此外，不用出席EMA的Taylor，日前趁空檔與擁有巴勒斯坦血統的超模好友Gigi Hadid結伴夜遊，因好友的關係，外界推測她支持巴勒斯坦，不過有指其演唱會電影《Eras Tour》上周如期在以色列上映。