暢所欲玄：肖馬者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

肖馬者生性獨立，不願意依賴別人，卻十分喜歡有人陪伴在旁的感覺，所以談情說愛時，最享受的是身邊能隨時隨候有人陪伴自己做事。

對肖馬者來說，能找到一個理想伴侶互相照應當然最好。但肖馬者對於感情一直採取比較瀟灑的態度，覺得合則來不合則去，很少出現不切實際的幻想，所以對於分手及離婚也看得很開，萬一真的要離異收場，也可以很快恢復過來。

此外，肖馬者大多很清楚自己喜歡的對象類型，不會去盲目摸索。因為喜歡無拘無束的生活，拍拖後也不太接受伴侶過於管束自己的生活和朋友圈子；互相留有空間及持續發展各自的興趣，反而會讓肖馬者和伴侶相處得更融洽。

‧男性貼士

大部分肖馬男性在談情說愛中也很講究情調和氣氛，容易打動情人；但因為他們朋友很多，又常在計劃不同的事，所以有時會忽略伴侶的感受，顯得不夠體貼，也因此而容易發生摩擦。

‧女性貼士

大多十分外向，總有人圍在身邊，如果有意追求，最好能有共同的理想或興趣。另外，肖馬女性本質上乃不安於室，若伴侶佔有慾太強的話只會自討沒趣。

堪輿學家麥玲玲師傅