馬來西亞女神林宣妤2017年來港參選華姐奪亞軍，憑着美貌和精湛演技，事業發展一帆風順。她最近在社交平台分享自拍照，見她身穿紅衣長裙拍下面部大特寫，面色蒼白更突然情緒崩潰爆喊，原來這個是她早前的萬聖節造型。她之後再上載露香肩的美照，力證靚樣不變。