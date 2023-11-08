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黃溢濠打冰球出意外
藝人黃溢濠在ViuTV原創劇《冰上火花》演冰球隊成員，拍攝期間差點因意外而要開刀做手術，幸最終有驚無險。他指每日穿冰鞋拍攝長達十多個小時，苦不堪言：「摩擦得多雙腳都會生水泡，甚至磨損及腳腫，而且要等到商場閂門先可以拍攝，密集式拍到第二朝，商場開門我哋先收工。」
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