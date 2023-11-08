娛樂

洪卓立操肌麻醉情傷

Hillary與洪卓立分手後各自安好。 Hillary與洪卓立分手後各自安好。
Hillary與洪卓立分手後各自安好。
藝人洪卓立與劉沛蘅（Hillary）日前於無預警下在社交網宣布分手，一年多的戀情告終。Hillary昨日分享一張小女孩展露燦爛笑容的相片，並表示：「開心並非一切都很好，而是你看到一切的美好。」透過文字發放正能量自我勉勵。洪卓立則上載健身照片，似乎是想透過揮灑汗水來忘記過去，重新出發。
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