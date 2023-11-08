何沛珈密密談情 古佩玲不排除閃婚 預習做媽咪

藝人何沛珈、古佩玲、吳偉豪及吳大強等，昨日到將軍澳出席無綫《善心滿載仁愛堂》記者會。何沛珈與古佩玲悉心打扮，後者透露日前與小朋友到老人院拍攝相關短劇，年紀輕輕的她今次竟然要演母親：「本身好鍾意小朋友，屋企又有個兩歲嘅姪仔，用番平時同姪仔相處嘅方式嚟演就得。」記者提議她閃婚盡快「升呢」，她甜笑表示不排除任何可能性，其緋聞男友陳浚霆亦有同場，雙方更不避嫌當眾「咬耳仔」，感情看似穩定。

吳偉豪父子Jam歌

聞得古佩玲恨嫁，何沛珈即發嬌嗔：「你唔好好似何依婷咁，決定結婚都要先通知大家㗎！」記者笑指她閃婚前，應該先與阮浩棕認愛，她靦覥表示：「留番啲空間大家估吓嘛！」她目前忙於拍攝劇集《反黑英雄》及《非份之罪》，被取笑沒時間拍拖，她甜笑回應：「大家見到我仲有時間去跑步，唔會冇時間去玩嘅。」至於吳大強與吳偉豪父子在節目當晚沒有合作機會，但透露近日在家中不時Jam歌及彈結他，希望做好準備，日後父子檔接商演工作。