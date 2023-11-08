林心如開P 為父親賀壽

台灣藝人林心如近年事業再創巔峰，幕前幕後均做得有聲有色。出名孝順的她，日前為父親舉行了一個生日派對，跟丈夫霍建華一同招呼親友，十分溫馨。派對選址在一個高級私人會所舉行，以海洋世界為主題，故整個宴會廳都以深藍色為主調，精心布置成一個夢幻仙境，心如並安排了精彩的舞台表演和美食的攤位，相當熱鬧。