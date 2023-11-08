獨家追蹤：視后寶座 志在必得 劉佩玥出入豪宅 揸紅車催運

無綫近期鬧花旦荒，劉佩玥卻懂得把握良機望「乘勢以上」，除不停改進自己外，日前她更被發現「換車催運」。近日她終獲安排參演吳啟華回巢重頭劇，被指有機會再次衝擊視后寶座。

近日無綫喜事連連，不停宣布「嫁女」，獲力捧上位的何依婷及陳嘉慧，以及花旦黃智雯都先後在無預警下宣布婚訊，令製作部鬧花旦荒更見明顯，而出名拚搏的劉佩玥（Moon）近日被安排參演吳啟華回巢劇集《非份之罪》，二人屬不同單元故事無緣鬥戲，但據知Moon角色與前夫經歷不少波折，後來更遇上「恐怖情人」，絕對是次演技大挑戰。

多次無緣獎項 其實現年34歲的Moon入行9年，事業方面一直十分進取，於劇集《城寨英雄》、《美麗戰場》及《隱形戰隊》內被形容睇得又打得，卻多次與獎項擦身而過，直至今年初終憑《美》劇內李靜兒一角，獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，而由於《非》劇乃重頭劇，Moon有望之後憑今次演出直接瞄準台慶視后寶座。聰明的她暫時未有與男友周志文談婚論嫁「犯戒」外，更專心繼續改進演技，近日更被發現「換車催運」，望星途更見光明。

日前下午Moon出席完活動後，被發現獨自駛車前往元朗一所豪宅，而平日代步的座駕則由原本的白色，改為一輛嶄新的紅色新車。雖然風水命理學一直不主張「開紅色車」，認為容易引起人視覺關注兼情緒波動，不利於路面安全，但Moon卻依然選擇「踏界催運」，今次名副其實的背城借一，絕對用心良苦。

而抵達該屋苑後，Moon似乎不太熟路，期間停在一旁打電話求救，又趁機落車整理一套紅色「古裝衫」，直至再接電話後，即匆匆上車駛離現場，絕塵而去。事後記者與Moon取得聯絡，她只簡單表示：「我唔係搬咗去嗰度住，只係去搵個朋友啫，唔好諗多咗呀！」