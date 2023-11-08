自薦拍許廷鏗MV 鄭欣宜精心部署 還「圓」復出

鄭欣宜神隱逾半年終於復出，以女主角身份現身好友許廷鏗的新歌MV中，之前被指消瘦的她，短短3個月已回復「圓」貌，且笑容滿面交足戲。而自薦演出的她憑其超強人氣，帶挈好友新歌MV上架不足24小時，在影音平台的收看次數逾10萬。

「歌后」鄭欣宜（Joyce）自本年3月完成紅館演唱會後，突然全面消失，期間有傳她因抑鬱症復發所致，及至7月，其好友Benjamin於社交網上載其背面相，身形明顯消瘦。千呼萬喚，由她擔任女主角的許廷鏗MV前晚上架，她亦告正式曝光。

換上多個造型 Joyce偕許廷鏗飾演由熟悉變生疏的舊同學，MV中她戲份甚多，換上多個造型，幕幕交足戲，不時露出燦爛笑容，感觸時又眼濕濕，而身形則已回復圓潤舊貌。

許廷鏗於社交網直播時，指Joyce是自薦登場：「呢個係我哋一齊諗嘅一件事，其實係Joyce本身諗緊喺咩場合再出現娛樂圈會好啲，本身佢問緊我一啲意見，但傾吓傾吓就諗，既然係咁就唔好喺其他場合，就喺MV或Project度出現啦！」他又謂Joyce的提議令他相當感動，證明深得好友信任，將「復出」大事件交託在其身上，他說：「同我一齊攜手做Comeback。」

粉絲大叫感動 不少網民見Joyce重現幕前表現激動，留言：「好掛住Joyce！好開心見到你們一起拍這MV！太感動了！」亦有網民覺得兩人是絕配：「呢對異父異母巨孖寶嘅演出令人感動。」至於Joyce的經理人林珊珊則表示：「慢慢會睇到Joyce嘅工作出現。」意味天后正式回歸。