娛圈單打：小花嫁人不戀戰 下個到誰衝一線

都話今年紅鸞星動，女星排住隊出嫁！話口未完，29歲大台小花何依婷（Regina）突然拋出閃光彈，公布即將成為幸福人妻。見她偕準夫婿到花都巴黎拍攝浪漫婚紗照，比她大一歲的另一半亦首度側面曝光，郎才女貌非常登對，恭喜恭喜！

不過咁，Regina一直備受力捧，目前正值上位黃金期，即將播出的重磅台慶劇《新聞女王》亦有預她一份，忽然嫁人去，戰鬥力肯定大減。儘管伊人表明婚後仍會為事業努力，目前亦未有生育大計，但新婚燕爾，如漆似膠，整副心思必然放在老公及家庭上，大台亦未必會再花大量資源力捧人妻，無心戀戰已是寫在牆上。

當然，男大當婚，女大當嫁，Regina以終身大事為重，絕對無可厚非，只係「親生女」嫁完一個又一個，仲要個個唔聲唔聲嚇你一驚，會否亂了大台陣腳，諗都諗得到。之前已有陳嘉慧無預警閃婚，家陣又到Regina驚喜嫁人，唔知下一個又會是誰？

大家都知，大台花旦青黃不接，來來去去都是「四、五十路」面孔，難得發掘到有潛質的小花接棒，所花心血真係唔少。Regina 2021年已擔正新版《十月初五的月光》，去年在《美麗戰場》首演奸角獲讚，足見大台畀足機會。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。目前最有機會登上頂流位置的新一代小花，首推郭柏妍、陳曉華，膽拖陳星妤。尤其A0女神郭柏妍，觀眾緣滿瀉，再被睇高一線。另外，劉佩玥、劉穎鏇早就鋒芒畢露，前者更攞過馬來西亞視后，未來肯定更加吃重。