幫Anson Lo打呔亂晒龍 Edan爆Jer做柴可夫 抵千元麻雀數

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）昨日出席新劇記者會，飾演「霸道總裁」的Anson Lo和「暖男秘書」Edan在劇中各自有不少親熱戲，Edan自覺是入行以來最激烈，他又提到隊友柳應廷（Jer）打牌輸錢，寧願做司機接送他，來換取不用「還債」。

Anson Lo、Edan、沈殷怡、陳漢娜及羅家英等演員昨日現身ViuTV劇集《社內相親》記者會，4位主角大玩牽紅繩遊戲，Edan被安排為Anson Lo打呔及戴頸鏈，他卻將領呔掉轉來打，十分搞笑。飾演Anson Lo董事長爺爺的羅家英，指此劇是近年拍得最開心的一部，又笑說：「同年輕人合作，自己都年輕埋一份，曹查理細我4歲，好似我大佬咁，我同Edan咁上下年紀，打打鬧鬧，連床上戲都拍埋，同Anson Lo就會爭食豬腸粉。」

記者會後，Anson Lo和Edan受訪，提到分別與沈殷怡和陳漢娜有親熱戲，Anson Lo表示劇情會盡量跟韓版原著：「咀嘴貴精不貴多。」講到咀戲，Edan說：「都激烈㗎！係我哋有史以來最激烈，之前喺《大叔的愛》係蜻蜓點水，今次係蜻蜓浸水，但冇尷尬。」拍親熱戲前，Anson Lo表示會食喉糖令口氣清新，Edan則自爆：「有次拍咀戲前我食咗消夜，但有食香口膠，好專業㗎！」

提到劇集預告片播出後，遭網民批評不夠原版吸引，連畫面及顏值亦作出比較，Edan表示：「我哋經歷過《大叔的愛》，人哋製作同資源一定大我哋好多，希望我哋拍出香港嘅感覺。（有冇唔開心？）冇，咁人哋真係好靚仔。」Anson Lo則表示：「顏值係天生嘅，唔能夠作比較，觀眾睇得開心先係最重要。」

輪住為姜濤咪嘴解畫 Edan在社交平台分享跟隊友Jer打麻雀的相片，並踢爆Jer輸掉一千元給他，Edan昨日說：「最開心食Jer嗰鋪牌，佢好有錢，見佢揸咩車就知，我叫佢車我，我唔收錢，佢即刻話OK，原來一千蚊就收買到佢。」另外，姜濤日前疑似在網上放負，經理人花姐表示圖片是數年前，只是被網民翻出來；對於姜濤日前在活動表演時被指咪嘴，Edan表示：「聽講係溝通錯誤，希望呢啲失誤唔好再發生。」

另外，Jer昨日在尖沙咀出席歌迷為他預祝31歲生日的活動，吸引數百名粉絲到場，同時為歌迷會為他舉辦的個人作品展揭幕。Jer即場與歌迷唱歌、玩遊戲和合照，場面熱鬧。身為「新牌仔」的Jer指前一晚有安全送Edan回家，並笑說：「佢依家未有車牌，唔敢寸我，到佢有牌時就牙擦擦。」講到姜濤「咪嘴」一事，Jer亦維護說：「據我所知係攞錯咗有人聲嘅音樂，先會出現咁嘅情況，佢係好專業嘅表演者，將來一定會愈嚟愈叻仔。」