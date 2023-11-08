虞書欣東施效顰 想做宋慧喬2.0?

向來大方晒事業線的內地小花虞書欣，極速上位後突然收斂，以Low Cut報紙裙配火紅長Boots，大騷「天鵝頸」及「直角肩」，贏得外界一致好評。不過，其實她亦曾捲入抄襲風波，過去的打扮及形象被指與韓國一線女星宋慧喬極為相似，但顏值與氣質卻差了一大截，被彈為「東施效顰」的經典演繹。