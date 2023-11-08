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虞書欣東施效顰 想做宋慧喬2.0?
同樣是「公主切」髮型，虞書欣被嘲輸宋慧喬九條街！
向來大方晒事業線的內地小花虞書欣，極速上位後突然收斂，以Low Cut報紙裙配火紅長Boots，大騷「天鵝頸」及「直角肩」，贏得外界一致好評。不過，其實她亦曾捲入抄襲風波，過去的打扮及形象被指與韓國一線女星宋慧喬極為相似，但顏值與氣質卻差了一大截，被彈為「東施效顰」的經典演繹。
宋慧喬
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