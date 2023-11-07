中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及深港滬通
9:45 智富360°及數據尋寶及即市脈搏
10:30 智富360°
11:00 匯市焦點及異動狙擊
11:30 財經消息及交易現場及智富360°
12:00 流行都市及宣傳易
12:45 交易現場
1:00 午間新聞
1:20 智富360°及匯市焦點
2:20 智富360°及宣傳易
2:40 交易現場及深港滬通
2:45 食為奴
3:45 KERORO軍曹
4:15 交易現場
4:20 櫻桃小丸子
4:50 Hands Up
5:20 偶像星願7 Third BEAT！
5:50 財經新聞
6:00 無畏的旅行及新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:20 世界觀及天氣報告
7:30 科技前沿共享數字經濟
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 羅密歐與祝英台（PG）
9:30 叠影狙擊（PG）
10:30 請客必食18道菜及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞及科技前沿共享數字經濟
11:45 新聞檔案及天氣報告
11:55 新紮師兄（PG）
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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