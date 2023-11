《飢餓遊戲》前傳電影《飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)前日於德國柏林舉行首映禮,由於電影公司不屬於電視及電影製作人聯盟,因此不受美國演員工會罷工影響,一眾演員Rachel Zegler、Tom Blyth、Josh Andres Rivera與Hunter Schafer都不受限制出席。