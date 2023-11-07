娛樂

朴星化身「女帝」騷Body

韓國寫真界新貴朴星憑甜美樣子、天然F Cup上圍和白滑長腿成功俘虜宅男粉絲的心，性格活潑的她每星期都會開直播跟粉絲互動，不時以性感造型跳舞賣萌冧粉絲。而早前她推出變身性感兔女郎的寫真集，而近日就大玩Cosplay，扮成人氣動漫《海賊王》的「女帝」，大晒事業線、小蠻腰和長腿，令粉絲睇到心心眼！
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