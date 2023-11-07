現身堅稱清白 150人戒備 GD從容受查4粒鐘 驗毒呈陰性

最近捲入吸毒疑雲的韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）昨日主動到執法部門接受調查，堅稱沒有吸毒的他顯得信心十足，向記者表示與毒品案毫無關係，更叫粉絲不用擔心，大派定心丸！

繼韓片《上流寄生族》男星李善均驚爆涉毒遭立案調查後，GD亦被爆涉嫌吸毒，他上月底透過代表律師否認，並向執法部門提交自願出席意向書，表明希望盡快接受調查及驗毒以證清白，有粉絲相信偶像無辜，曾致電執法部門抗議。

昨日GD到位於仁川執法部門的毒品犯罪搜查隊辦公室接受第一次調查，是他捲入風波後首次現身，為免發生混亂及突發事故，有關方面特別派出150名執法人員在附近戒備，而記者及粉絲獲安排於設在地面停車場的圍欄內等候。

「為了公開真相」 GD於香港時間昨午約12時25分現身，戴眼鏡的他身穿藍色恤衫及黑色西裝，落車後做拉筋運動，全程面露微笑又嘟嘴，表現輕鬆。問到為何主動接受調查？他說：「因為要去了解一下。」問到是否承認吸毒？他說：「我與毒品罪案沒有任何關係，我是為了公開這個真相來到這裏，我會盡快進去接受調查然後出來。」

問到是否曾經染髮或漂髮？他說：「沒有。」至於曾否到訪被指與案件有關的夜店？他表示：「走着瞧吧！」並稱不認識被指曾向他提供毒品的夜店室長，最後他向粉絲喊話：「大家不用太擔心，我接受完調查便會回來。」他接受調查約4小時後，於下午約4時20分離開，記者問他沒有吸毒的立場有否改變，他說：「當然不能有改變。」他透露進行了頭髮和小便驗毒測試，初步在簡易毒品測試中結果呈陰性，希望詳細驗毒測試早日有結果，最後又再次叫大家不用擔心。