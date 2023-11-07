暢所欲玄：行相

一個人是否行好運或行衰運，除了可以運用術數中之命理八字、紫微斗數而得知之外，也可以從掌紋面相推測，更可以從其行路姿勢、食相、臥相、坐相中窺見，今試以人之行路相分析吉相及凶相。

最簡單的是，一個人步履輕快、昂首闊步而行，必然是在好運之中。相反，人在行衰運時，通常是沒精打采，心情欠佳，思潮起伏不定，雙腳一定好像乏力般拖行。所以，在行衰運之時，也要提醒自己挺起胸膛、抬起頭直視前方，腳步不可以拖行，漸漸地也可提升自己的運勢。

最重要一點，舉步而行時，腳跟要踏實地，不可行路腳跟不着地，相書有云：「腳跟不落地，敗盡田園走他方也」，若行路時雙手好像無力的掛在身上左搖右擺，表示其人懶散，工作不認真，是貧相的一種。

行路時頭耷耷，頭先過腳，行路時自言自語，亦是一種敗相。所以相書認為，行步要緩重，挺直者為吉相。

從前有一位相學名家叫許負，當他相人行步定吉凶時，會叫人未行路時先企定定，再叫人舉步。若其人舉左足先行，便許其吉運中；若舉右足先行，便許其在壞運中。所以，我們也要習慣舉步時應左足先行也。

玄學家伍立群