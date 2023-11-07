林愷鈴獻螢幕初吻：我好驚㗎！
林愷鈴（Ashley）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）及張芷澄昨日為ViuTV劇《冰上火花》宣傳，首次拍劇的Ashley將螢幕初吻獻給柯煒林，兩人還有連場激吻，問她覺得自己還是對方「有賺」？她笑言：「又冇話賺唔賺，係成件事好唔好睇，因為自己咁快有第二個機會做戲係賺咗，同埋睇吓會唔會因角色而加分。」她又指沒有數到咀了柯煒林多少次，她驕傲表示：「我哋冇NG，仲要係一鏡到底。」問到柯煒林好不好咀？她笑言：「我好驚㗎，佢有好多Fans。」至於是否擔心緋聞男友楊天宇呷醋？她說：「吓，朋友嚟㗎咋，佢點解要呷醋？咁我咪好多朋友都要呷醋。」將楊天宇「降呢」為普通朋友。
Gao和張芷澄都是第一次拍劇，問Gao想將螢幕初吻獻給哪位男星？她想了許久表示：「冇喎，留住先啦，亦都冇話想送畀邊個男神，可唔可以送畀狗狗？哈哈！」而張芷澄則自爆收到劇本時，原定跟陳卓賢有接吻鏡頭，後來得知不用拍即鬆了一口氣，因擔心他的粉絲呷醋。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：