投資唔夠老婆叻 馮德倫舒淇財政獨立

藝人馮德倫昨日到中環出席銀行活動，他在台上表示自己不會理財，也不懂買股票和投資地產，所以平時會找專業人士幫忙，問他與太太舒淇是否財政獨立？他說：「當然係獨立。（投資邊個叻啲？）梗係佢叻啲，佢會買畫投資，我自己都鍾意畫。（你買錶或者車？）車就唔會喇，一落地就蝕，我有嘢需要先買，自己又唔大使。」他指做歌手購置服裝花費較多，若有品牌贊助會慳很多錢，笑言：「真係差好遠！」

問到在哪方面最捨得使錢？他直言旅遊花費不少，尤其是酒店方面：「住方面希望住得好啲，如果附近環境靚，又可以出去跑吓步。」剛拍畢劇集的他，原定會開拍另一套美劇，但因早前美國演員工會罷工，以致行程有所延誤，他笑言：「都幾好吖，可以留喺香港拍吓嘢、接吓Job。」

籌拍《特警新人類3》 馮德倫又透露正在籌備開拍電影《特警新人類3》，他身兼導演及演員，透露屆時除了原班人馬外，亦會加入新演員，現時正處於寫劇本階段：「雖然難就期，但呢個係我哋幾個演員都想做嘅嘢，所以就盡量去度，希望明年可以開拍。」提到近日外國著名「Meme伯伯」訪港，馮德倫日前在社交平台分享合照，他笑指對方也是國際巨星，所以想邀請客串，記者提議讓對方客串《特警3》，他即說：「好提議！」