女團Spiral空降東港城 王鋒簽約踏星途 奇招博跑出

選秀節目《全民造星V》參賽者王鋒、何居倬（Adams）、羅子熙（Hei）、林昆樂（Stick）齊集《Music On Fire》活動，宣布踏上星途，當中王鋒及Adams等將主持新節目，為紅出香港，連食蟲都願意！

憑參加《造星V》人氣急升的王鋒、Adams、Hei、Stick，聯同鄧家杰、旨呈、女團EOS及Spiral前晚出席在東港城舉行的《Music On Fire》活動，各單位勁歌熱舞，又與歌迷大玩遊戲，炒熱全場氣氛。當中王鋒、Adams、Hei及Stick當場宣布正式成為ViuTV合約藝人，相信王鋒因前途明朗，首次出席公開活動的他自信心增強：「表演時特別自在。」Adams亦不甘示弱，跳舞跳到耳機飛脫。

唔再羨慕《造星V》三甲 王鋒及Adams將夥拍同是《造星》出身的Taco、樂庭、Hei、Stick及貓仔主持新節目《造星唔造星》，Adams表示：「為咗節目，我哋連『偶包』都放低，節目接觸嘅範疇包括唱歌、做戲、綜藝、跳舞樣樣有。」除了公司在九龍灣的廠景外，他與王鋒已定下更高目標，希望衝出ViuTV總部，不用再羨慕《造星V》三甲Lyman、KC及亨仔，他們異口同聲表示：「見到亨仔佢哋好羨慕，希望可以藉呢個節目衝出香港。」又揚言為求「彈起」沒有底線，就算要食蟲及玩笨豬跳都照去，笑言可能一條蟲7個人分，強調：「衝出去再算啦！」

同場的Hei自彈自唱，鄧家杰及Stick則以拿手折骨舞及Breaking俘虜粉絲。至於打頭陣的全新女團Spiral出道後首度出騷，獲粉絲支持大為感動，成員Marvia、SzeChing、Meme及Wendy望有更多演出機會以吸取經驗。另外，歌手旨呈自爆家有喜事：「妹妹當選新加坡小姐冠軍，佢光宗耀祖，我都考慮參選香港先生。」