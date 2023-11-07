中娛星動：飲豆汁面容扭曲 王力宏試水溫 再攻內地

台灣歌手王力宏因離婚風波以致近兩年絕迹內地樂壇，近日他解禁重返北京，又品嘗地道食品，似為回歸內地工作鋪路。至於傳遭封殺的女星Angelababy同樣有望復出，有人推測她3個月後就會獲解封。

王力宏前年與前妻李靚蕾爆出離婚風波，遭女方毀滅式爆料致人氣下滑，事業跌至谷底，他全面叫停在內地的工作，多個內地影音平台亦將其作品下架。沉寂兩年後，王力宏今年初復出，宣布舉行世界巡迴演唱會，先後到美國、泰國及台灣開騷，反應熱烈。

雖然巡唱暫時未見內地場次，不過王力宏近期頻頻飛往內地，近日就現身北京欣賞攝影展，並把品嘗當地地道食品「豆汁」的短片放上社交網試水溫。片中見他心情興奮，步入食店即向店員點了一豌豆汁及其他小吃，打算大快朵頤，想不到豆汁一入口，強勁的酸味令他即時面容扭曲，十分爆笑！最後他成功喝了6口，粉絲紛紛讚他厲害及貼地，又認為他此舉是為重返內地鋪路，不少人都期待他早日回歸內地開騷。

Baby過冷河等復出 另外，早前疑因觀看「19禁」騷而傳遭封殺的女星Angelababy，最近社交網帳號被禁言，外界揣測她的事業恐玩完。不過近日有知情人士指這次只是「保護性禁言」，因Baby被大量網民舉報違反「演藝人員第十五條禁止性條款」，廣電局才出此下策，見其工作室未被封殺，推測她約3個月後就會復出。