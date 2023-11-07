《披荊斬棘3》賽果出爐 林志穎屈居亞軍 關智斌幾乎墊底

內地真人騷《披荊斬棘3》前晚圓滿落幕，台灣歌手林志穎大熱倒灶，不敵內地歌手陳楚生，屈居亞軍。同場的唐禹哲向混血兒女友求婚，成為全晚另一高潮位。

《披荊斬棘3》前晚進行總決賽錄製，雖然節目仍未播出，但賽果已在網上曝光，24位進身總決賽的「哥哥」經過最後一輪比賽後，最終由現年42歲的陳楚生奪冠並擔任X-leader，成為雙料冠軍，至於賽前被視為大熱的林志穎排第2、胡彥斌第3，香港代表關智斌則排尾3。網民戥林志穎可惜，但指陳楚生是2007年《快樂男聲》全國總冠軍，實力不容置疑，認為賽果合理。當中17名「哥哥」將成團，由於人數眾多，網民取笑「比Seventeen還Seventeen」，皆因韓國男團Seventeen亦只有13位成員。

唐禹哲即興求婚 決賽當晚另一亮點是其中一位「哥哥」、台灣藝人唐禹哲在現場向台美混血兒女友蘇小軒求婚，網傳他是在其他「哥哥」起哄下行動，更向林志穎借用戒指，他在社交網發文承認求婚一事：「雖然這個部分已經在我的規劃之中了，但從來沒有想過，可以發生在這個這麼重要的日子、場合，也謝謝我虎組的兄弟們所有的哥哥們，為我安排了這個驚喜！」他又表示感恩：「能在我39歲的這一年，擁有了對的人。」

有網民覺得唐禹哲是在起哄下迫於無奈才求婚，在網上引起爭論，唐禹哲就此再度發文解釋：「並不是因為被推、被強迫才去做的。」他自言向來容易緊張及不擅辭令，故當下表現得很笨拙：「沒想到自己現場的反應會給哥哥們造成這些誤解。也請大家別再誤會，我很開心。」而其26歲未婚妻蘇小軒被起底，她不止顏值高，更是知名企業董事千金，模特兒出身的她拍過不少雜誌及廣告，曾參演劇集《料理高校生》，並獲最佳潛力新星獎。2人是在朋友的婚禮上認識，2019年被拍到約會，唐禹哲曾大讚女方可愛，為人單純又樂觀。