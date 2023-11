台灣啦啦隊女神林襄,憑精緻五官及32E火辣身材俘虜不少宅男粉絲,日前她到日本北海道出Trip,並於社交網分享其「日系」性感靚相,身穿超低胸白色緊身長袖衫的她,踎下時拋出飽滿誘人半球及深長事業線,令宅男睇到眼都不眨,亦有網友留意其上衣胸前的粗俗字眼:「Don't be scared to be a Bxxxh(別害怕成為一個八婆)。」一度掀起熱烈討論,有網友留言提醒她:「你明白衣服上的字的意思嗎?」「胸口的那行字!要確定欸!」不過亦有人讚她可愛。