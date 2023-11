獨家訪問：巴黎晒巨鑽 趕嫁派利是 何依婷突爆婚訊 開工緊要過造人

相中她與未婚夫於法國巴黎鐵塔前拍婚照,向來身材甚弗的她分別換上白色婚紗及紫色晚裝拖尾裙,並有粉紅色氣球作道具,畫面唯美又夢幻,她配文透露將進入人生新一章:「巴黎,第一次來的時候,我還是個學生,在懵懂的年紀,喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望,將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你,一直把我捧在掌心裏,謝謝你,讓我夢想成真。Say yes to my love, my best friend and my soulmate.(答應了我的最愛、我的最好朋友及我的靈魂伴侶。)」當中見她戴上巨鑽婚戒及后冠,相當耀眼,簡直閃爆網民,其圈中好友湯洛雯、馮盈盈、高海寧及方力申等紛紛送上祝福。