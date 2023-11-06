SJ慶祝出道18周年 崔始源成面鬚 搶Fo被嫌棄

SJ前日在首爾慶熙大學平和殿堂舉行兩場慶祝出道18周年的粉絲見面會，全場爆滿，成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、崔始源、厲旭及圭賢均有出席，其中希澈因為腳部舊患而難以參與舞蹈演出，近年都沒有參加SJ的演唱會，所以粉絲都對希澈歸隊表示感動，而曾為拍韓劇《酒鬼都市女人們》留鬍鬚的崔始源當晚以滿面鬍鬚的造型搶鏡，令銀赫不禁露出嫌棄表情，更作狀要撕走對方的鬍鬚，場面爆笑。

9子當日以《Devil》一曲揭開序幕，之後又送上《House Party》、《Black Suit》、《U》、《MAMACITA》及《Sorry Sorry》等經典歌曲。隊長利特擔任主持，與自稱是「遊戲老師」的神童和厲旭帶領成員大玩遊戲，包括推推手、指手畫腳及心有靈犀遊戲，又與粉絲一起玩估歌仔。

成員都對相隔多時給大家見到SJ的面貌表示高興：「當然每個成員都在進行帥氣的個人活動，但SJ一起站在舞台時是最有趣和幸福的，這是ELF（粉絲暱稱）為我們製造的機會，就像ELF的意思是永遠的朋友一樣，我們今後也要一直互相依靠和一起走下去！」他們又賣關子說：「19周年和20周年的計劃我們都已經想好了，到時大家就會知道『原來SJ準備了這樣的禮物』。」