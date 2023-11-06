暢所欲玄：命不可改 運可以轉

我們經常聽到坊間說，找人去改命，可以嗎？如果能夠，我馬上借貸去做，改命讓自己成為富豪，甚麼借貸也可以還清。

有些人每年花萬元買些風水物品在家中布局，一年不買便擔心有霉運到來，因此年年買的是心裏失去的自信，上文已提到如買入一些已經退運人士所製造的東西放在家中，後果不佳也不能怪誰。

快到2024年，將踏入九運，相關的論述各說各話。正所謂「風水養人，人養風水。」風為萬物之長，為甚麼會有「風和日麗」這詞，即風太過急速，容易吹翻好東西，也容易受風寒侵襲而生病。「山清水秀」這詞也表示背靠的山脈及流水不是岩石亂象，水清而流動暢順，這是最理想風水。有些座靠背後是大廈也可作山用，當然這些大廈要整齊有序。屋門外所見如馬路，也可當水用，而這些馬路經常阻塞或車輛急速飛過也不理想。九運整體論述向北見水最理想。

命在運在。首先我們要知道自己來到這世界的時間，一切已有定數，但可以運用後天幫自己補充及調整。萬物皆為藥，即宇宙安排了不同東西給有需要的人，只不過大家錯失良機來應用，亦有所謂「一物治一物」，快到11月8日立冬，大家開始作一年回顧，心改運改！

堪輿學者元海