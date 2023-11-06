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鄭元暢 考試不成當旅遊
台灣男星鄭元暢（小綜）近日到台東綠島考水肺潛水執照，期間受颱風影響令行程縮短，連考試也未能如期舉行，不過難得來此一遊，小綜也有下海體驗一番，事後他讚不絕口說：「綠島海裏的美，我下去過一次就愛上！」
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