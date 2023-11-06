歌詞應棍 無限揣測 章子怡霸氣逼人 汪峰無奈逃跑？

內地影后章子怡上月23日被爆與內地搖滾天王汪峰離婚，2人即各自發聲明，正式宣布結束8年婚姻關係。而他們離婚的真正原因，亦引起外界揣測。日前，有內地網民晒出汪峰去年推出的新歌《逃跑》，歌詞中疑似寫滿對章子怡的不滿，被指是2人離婚的最大誘因。

汪峰歌曲《逃跑》中的三句歌詞「給哈士奇喂一碗綠芥末豆」、「在星巴克做整套普拉提」、「夜裏三點查看我的手機」被指隱藏了他的心聲，網民猜測是他抱怨章子怡日常令人難頂的行為，而歌詞講到「寶貝，別再這樣發瘋了」、「這樣下去我真的會逃跑」、「現在我決定要離開你」等，簡直是字字珠璣。

錄節目連環Call 事實上，汪峰過去在節目受訪時，亦試過錄到一半突然被章子怡「奪命追魂Call」打探行蹤，而汪峰亦現場聽電話，表示節目還要再錄5分鐘，錄完就會即刻返屋企，就連主持人都加把嘴：「真的！還有5分鐘就結束了。」網民指看來章子怡於這段婚姻完全沒有安全感。