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張栢芝騷長腿 女人味濃
張栢芝分享靚相，網民紛紛大讚。
藝人張栢芝近日現身杭州出席護膚品牌活動，她隨即把靚相放上社交網分享，並配文：「邂逅杭州，解鎖秋意下的閃耀」，相中栢芝身穿低胸連身短裙，大騷長腿及白滑玉背，相當吸睛，舉手投足散發濃濃女人味，網民紛紛留言高呼美女，大讚栢芝無論身材及顏值也是女神級別。
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