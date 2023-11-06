姜濤疑「咪嘴」穿煲 踎低狂笑

男團MIRROR人氣王姜濤又有「代表作」！以壓軸嘉賓登場的他，一口氣連唱兩首歌，而且歌藝突飛猛進，冇走音、冇甩嘴、冇尖叫，但猶如「行走的CD」背後涉嫌假唱，出現口不對聲的尷尬場面，由於長達逾分鐘，姜濤也忍不住笑到跪低。

姜濤前晚突現身在會展舉行的共創明「Teen」計劃畢業禮，全黑西裝上陣的他甫上台即引來全場尖叫，與4位舞蹈員跳唱快歌《Master Class》時，靚聲兼型格，表現有水準，唱完歌還上氣不接下氣，表示心情緊張過開個唱，因入行以來首次在學生面前表演：「好驚見到你哋，因為我真係好老，我唔知呢個世代知唔知我係邊個。」之後介紹其代表作《蒙著嘴說愛你》，還笑說：「呢首歌有時好似變咗兒歌咁，但都希望送畀大家，因為可能係你哋唯一識唱嘅歌，我其他歌太Heavy。」看見背後大螢幕的心心畫面，他還笑言︰「心心呀後面！哈哈！」

場面尷尬 趕住落台 不過近尾聲時，他被4位上台的小朋友嚇一跳，對住咪衝口而出問：「你出咗嚟呀？」但同時其歌聲仍在現場飄揚，惹來他咪嘴之嫌，全場一度瀰漫尷尬氣氛。而姜濤亦對自己疑「穿煲」一度表現得不知所措，先踎在小朋友身邊低頭狂笑，之後企起身欲對咪繼續唱，可是又笑到彎腰，如是者踎低又起身多次，直至最後一句歌詞也未再夾嘴形的他，笑住問小朋友：「你好唔耐煩呀？Hello，Hello。」多得主持人「聲援」打圓場，姜濤邊拉着小朋友邊說：「走啦，走啦。」笑住落場。不少網民對姜濤的疑似「咪嘴」片段熱烈討論，留言多謝他提供了極具娛樂性的演出：「真係好好笑囉。」