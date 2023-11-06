講起戀情口啞啞 李幸倪橫財運加持 贏20蚊

Gin Lee以事業為重，暫時唔恨結婚。

歌手李幸倪（Gin Lee）昨日到沙田馬場出席活動，自稱有橫財運的她曾貼中賽馬，但最後只贏得二十蚊。盛傳有富貴男友的她，被問到可會帶男友入馬場見識時竟突然語塞，要「師妹」鄧小巧替其解圍。

Gin Lee、鄧小巧、林明禎、湯怡昨日應邀到沙田馬場出席活動，同場還有港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、郭珮文、胡楓及陳百祥等，問Gin Lee可有橫財運？她透露經常開口中，之前亦試過贏馬，但無奈地說：「因為賠率低，最後只贏得20蚊。」至於可會帶男友入馬場？感情事一向低調的Gin Lee卻不知如何作答，小巧即拉開話題，稱自己暫時沒考慮生小朋友，後來Gin Lee才說：「我通常入嚟都係工作，未試過工作之外入馬場。」被問到是否有結婚衝動？Gin Lee則笑言：「有衝動工作，好有衝勁。」

身為活動大使的林明禎指入到馬場會小注怡情，更會問老闆拿貼士。明禎指家姐和弟弟來港旅行，本想住她在港的家，但嫌太細而要求住酒店。此外，有指明禎是接拍廣告最多的女藝人，她笑稱到12月才會計算拍了多少廣告：「今年係我人生中最多工作嘅一年，真係好幸運，但要保持多工作係一個挑戰。」

湯怡慰問舊愛 湯怡提到舊愛洪卓立跟劉沛蘅（Hillary）分手，她為2人感到可惜：「祝福佢哋都搵到快樂，我都有send訊息慰問佢（洪卓立），佢覆我多謝關心。」有傳洪卓立因爛賭被分手，湯怡即說：「佢唔賭錢㗎喎，但都要問番佢本人，我都唔清楚。」