年度燒腦劇 與黃宗澤甜到漏 周秀娜家姐復仇記 打到飛起

藝人黃宗澤、周秀娜主演的無綫台慶劇《叠影狙擊》今晚播出，一人分飾孖生姊妹的周秀娜為復仇打到飛起，與黃宗澤談情則咀不停，新劇既懸疑燒腦，又甜蜜到爆，甚有追看性。

無綫台慶劇《叠影狙擊》將於今晚9時30分在翡翠台播出，此劇被網民封為年度「燒腦」劇，由梁家樹監製，黃宗澤（Bosco）、周秀娜（Chrissie）、黃浩然、郭政鴻、朱鑑然等演出。周秀娜分飾孖生姊妹兩個角色，劇中妹妹遭狠下毒手，連心臟也被取走，令家姐憤怒兼自責，下定決心報仇，由新加坡來港並假扮成妹妹，回到黃宗澤身邊，暗中追查身邊的可疑人物。

樣靚無懼高清鏡頭 Chrissie在劇中除了要應付一正一邪的孖生姊妹角色，考驗演技外，更要應付連串動作場面，事前接受動作特訓，身形嬌小的她搏鬥、槍戰戲相當紮實，付出的汗水沒有白費。劇中除了打得，Chrissie亦好睇得，獲讚樣靚身材正，皮膚狀態保養得相當好，在高清鏡頭下也沒有走樣。

劇情發展錯綜複雜，出人意表，Chrissie、Bosco的談情說愛戲份起了中和作用，劇中不乏甜蜜溫馨場口，已第3度合作的她們對此可謂駕輕就熟，接吻戲默契十足，熱情如火，兩人的感情戲甜到漏。Chrissie拍攝時全情投入，演出動作戲更弄到周身傷，加上當時皮膚敏感痕癢難當，令其身體「冇忽好肉」。因為劇中經常要穿貼身牛仔褲及皮褸，故動作場口未能放上保護墊，對打難免「掛彩」，但她亦毫無怨言，Bosco則笑言要多謝她，指今次的動作、危險場面主要落在她身上。