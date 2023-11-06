娛圈單打：荷里活唯一良心 敢發聲勝過萬金

香港是太平盛世，但世界並不太平。以巴衝突持續一個月，加薩近萬人死亡，絕大部分是兒童和婦女。以色列無差別攻擊平民已令全球多國看不過眼，但一直以和平大愛自居的荷里活左膠竟無一人發聲。直到日前，女星安祖蓮娜祖莉終於按捺不住，在IG開Po痛批以色列濫殺平民違反國際法，阻礙人道停火的國家領導人也是同謀共犯，堪稱荷里活良心。

為何無人敢於發聲？皆因荷里活被猶太人主導，不少電影公司老闆、大導演、名演員都是猶太人，怎麼可能批評以色列？安祖蓮娜曾在2001年至2022年期間，先後擔任聯合國難民署親善大使和高級專員特使，視野自然較一般庸脂俗粉廣闊得多。

外界一直有傳這位美女野心勃勃，有意從政，是耶非耶？當特朗普也能成為總統，今時今日的美國已沒有甚麼不可能，安祖蓮娜起碼賣相吸引，誰曰不宜？

當然，這位憑《盜墓者羅拉》成名的美女明星，最為人們津津樂道始終是私生活。跟畢彼特一段婚姻全球矚目，由最初被指硬撬「前畢嫂」珍妮花安妮絲頓牆腳，到跟畢彼特如願成婚，二人愛得死去活來，但到頭來還是離婚收場。安祖蓮娜為了爭奪子女撫養權，不惜撕破臉指控畢佬酗酒、家暴。

另一令人側目之處是，她為免跟母親一樣遭受患癌之苦，在「好人好姐、冇病冇痛」之際引刀成一快，將所有女性「架生」割除，包括雙乳和卵巢，永絕後患。有人讚她勇敢，有人斥她過激，但她堅持特立獨行。感情生活則繼續精彩，傳出與英國首富約會，遊戲人間。