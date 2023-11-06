黃心穎揶揄「獨角獸反肚」 湯洛雯大方：各有新生活啦！

準人妻湯洛雯（靚湯）昨日出席活動，大方向未婚夫馬國明的舊愛黃心穎送上新婚祝福，且直言不相信對方用「反轉獨角獸」來揶揄自己。

靚湯昨日盛裝出席商場聖誕揭幕活動，夥拍歌手鍾柔美（Yumi）與現場粉絲玩遊戲，更罕有地一展歌喉，歌藝不錯。全程靚爆心情的她，對於黃心穎晒水着照出Po，而相中見靚湯最愛的獨角獸水泡成個反轉，網友即猜測指她暗示比馬國明早結婚而「打倒了獨角獸」，靚湯對此大方回應：「大家唔好咁敏感，各自都有新生活啦，佢（心穎）結婚我都祝福佢嘅。」

靚湯又分享婚禮籌備事宜，直言已進入最後階段，近日獲不同朋友安排派對：「我啱啱同朋友喺韓國旅行返嚟，嚟緊喺香港仲有唔同嘅派對。我有叫佢（馬國明）約朋友食吓飯，但佢意欲唔大。（佢寧願踢番場波？）你哋太了解佢喇！（好男人？）OK㗎！希望保持水準。」近期積極收身的她被問到婚紗性感程度，她打趣指屬斯文款式，問到為何不騷Quali，她竟自爆：「減到乜都冇晒（上圍）喇！」又透露婚禮將於聖誕節前舉行，地點位於亞熱帶地方，獲邀出席的賓客少於80位。至於伴娘團，她說：「加埋細妹有6個。」至於婚禮費用，靚湯自豪地說：「睇得盤數好緊，應該平過喺香港搞。」又指屆時會與馬國明領跳第一隻舞。

Yumi計劃攀石慶生 另外，同場的Yumi表示剛完成本學期校內首次考試，並透露大學會選讀工商管理課程，直言會盡力而為。生日接近聖誕節的她，屆時會略為放鬆自己：「可能約同學食飯，或者玩攀石咁。」對於被稱為校花，她說：「我唔係校花，亦唔係學霸，大家都各有靚嘅地方。」