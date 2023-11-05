馬修培利 長眠「明星墓園」

美國90年代經典處境劇集《老友記》（Friends）男星馬修培利（Matthew Perry）上周六於家中按摩浴池遇溺身亡，終年54歲。事隔接近一周，馬修的喪禮前日在美國洛杉磯的「森林草坪墓園」（Forest Lawn Cemetery）低調舉行。他的5位老拍檔珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、卻妮高絲（Courteney Cox）、大衞舒溫馬（David Schwimmer）、麥尼賓 （Matt LeBlanc）以及麗莎卻盧（Lisa Kudrow）被影到一同出席。

選擇在該墓園舉行喪禮亦別具意義，因為他們以往拍攝《老》的華納兄弟片場便位處墓園附近。整個喪禮屬小規模，只有20名人士出席。「森林草坪墓園」有「明星墓園」之稱，多位名人紅星包括嘉莉菲莎（Carrie Fisher）、米高積遜（Michael Jackson）等都葬於此地。另方面，近日有傳馬修將於荷里活星光大道獲追頒星星，並會安排放在《老》拍檔珍妮花和卻妮的星星旁邊。