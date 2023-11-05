第5位受害者現身指控 布蘭德搵人睇水 片場醉酒性侵

美國流行樂壇天后Katy Perry前夫英國諧星布蘭德（Russell Brand），上個月被至少4名女子連環公開爆料被他性侵，結果令他的事業「一鋪清袋」。而近日再有一名女演員匿名向法庭入稟控告他性侵。

女演員指事發於2010年7月，布蘭德當時拍攝電影《闊少爺2011》（Arthur），於片場眾目睽睽之下向她展露下體，之後同日更於洗手間內性侵她，而據她指當時有一名工作人員在洗手間外守着為他「睇水」。受害者表示當日布蘭德現身片場時已手持一瓶伏特加酒，滿身酒氣懷疑醉酒。她更透露當時原本被聘請工作3日，但由於她開工首日便被布蘭德性侵，最後她只獲發1日工資並在第2及3日不獲工作。她表示自己在事後患上「創傷後遺症」，一直活在極度惶恐、羞辱及尷尬之中。而她的天后前妻Katy Perry一直未有就前夫的連番「性侵指控」作出過任何回應。