11月5日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月05日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黃心妙更衣室自拍惹爭議
藝人黃心穎的家姐黃心妙雖已為人母，但保養得宜，樣貌和身材同樣出色。近期瘋狂上載泳衣照的她，被網友質疑拍攝地點疑似在更衣室，認為她的行為不妥。不過，有網友指出她當時在外遊並不是在香港，加上更衣室內的自拍，未有拍下其他人，估計沒造成騷擾，也沒有偷拍或侵犯他人私隱的企圖。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231105-1105_00282_075/黃心妙更衣室自拍惹爭議
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc