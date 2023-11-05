黃心妙更衣室自拍惹爭議

藝人黃心穎的家姐黃心妙雖已為人母，但保養得宜，樣貌和身材同樣出色。近期瘋狂上載泳衣照的她，被網友質疑拍攝地點疑似在更衣室，認為她的行為不妥。不過，有網友指出她當時在外遊並不是在香港，加上更衣室內的自拍，未有拍下其他人，估計沒造成騷擾，也沒有偷拍或侵犯他人私隱的企圖。