已淡出幕前的小雪（蔡雪敏），現時跟第三任丈夫在澳洲定居，生活美滿。當年靚絕娛樂圈的她逆齡生長，完全不似已年屆44歲。日前，她透過社交平台分享與19歲女兒的合照，雖然女兒被公仔遮樣，但從輪廓中亦見兩母女如餅印一樣，加上小雪天生一張娃娃臉，完全不像已為人母，網友指像兩姊妹多一點。