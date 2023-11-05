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小雪拍住囡囡做姊妹
已淡出幕前的小雪（蔡雪敏），現時跟第三任丈夫在澳洲定居，生活美滿。當年靚絕娛樂圈的她逆齡生長，完全不似已年屆44歲。日前，她透過社交平台分享與19歲女兒的合照，雖然女兒被公仔遮樣，但從輪廓中亦見兩母女如餅印一樣，加上小雪天生一張娃娃臉，完全不像已為人母，網友指像兩姊妹多一點。
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