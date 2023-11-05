劉沛蘅洪卓立 熱戀年半 突然分手

「ViuTV女神」劉沛蘅（Hillary）和歌手洪卓立（Ken）因打台灣牌而結緣，自去年3月被本報踢爆同居後，公開戀情。在熱戀逾年半期間，不停在社交網高調放閃，更曾以情侶檔拍廣告，女方還揚言已見家長，只等男友求婚，而5月時，兩人孖住現身品牌活動，派住心心搵真銀。

然而世事無絕對，昨日Hillary在社交網突出「分手post」，留言：「我們分開了。我們因了解而分開，沒有攙雜其他的沙石，我們會繼續前進，向自己的夢想進發！我們承諾好好愛自己，互相真摯的祝福大家未來有更美好的人生。」而富士山背景相，相信是兩人年初到日本旅行時拍下，由於事出突然，網民大感意外。失戀的Ken亦於社交網，同以富士山為背景相及一樣的貼文，跟前女友的post作「呼應」，他接受訪問時呼籲外界毋須擔心：「我很好，大家是和平分手，現在努力健身養聲，繼續努力工作。」

雙方態度不一 雖然看似「再見亦是朋友」，但有傳是Hillary提出分手，且對Ken絕不留戀，將社交網昔日的拍拖貼文逐一刪除，又表示不會再就分手作回應；相反Ken未有即時刪除舊照，在社交網見他保留和Hillary的甜蜜相，最諷刺是包括兩人在富士山下歡欣的照片，如今可謂「風景依舊，人面全非。」直至宣布「分」訊後1小時，才刪除合照相片。而近日Ken上載的新相，除頹樣盡現又獨自去剪髮，似乎失戀早已有迹可尋。