做好時間管理冇難度 朱千雪返母校教書 三線發展

前港姐朱千雪將於明年回母校中文大學執教鞭，透露當年畢業後錯失一次機會，沒料教授一直等她「歸位」，雖現時需四圍到不同校園授課，加上公務繁忙，但笑指懂得時間管理，即使律師、導師及演員三線發展亦沒難度。

美貌學歷兼備的朱千雪近年不斷進修，早年完成法律博士課程兼實習一年後，已加入律師行成為大律師，千雪於去年起更執教鞭，於香港大學專業進修學院兼任法律行政人員高級文憑講師。她即將有新任務，就是重返母校中文大學任導師，有校友近日於社交網分享課程資料，指千雪將於下學期為中大新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」擔任導師，消息一出令學生驚喜不已。

對課程有情意結 千雪昨日接受本報訪問時，透露當年曾修讀該課程，故對此有情意結：「其實當時畢業後都有教授問過我想唔想教，因為當時我讀完Master即刻讀Law，之後又要實習，一直都冇時間，但好開心佢哋呢幾年都等我，一直有同我傾，我覺得搵到一個合適，又可以喺呢個Program度覺得幾特別嘅Course，我有依家嘅法律背景，所以大家就構思呢個新Course嚟試吓！」

問到身為大律師的她公務繁忙，如何抽出時間授課？千雪笑說：「時間係自己控制，忙就一定忙，但都想抽時間去做，同埋我都會去第二啲校園教其他Course，我可以做大律師，教書同藝人三樣兼備。（你仲有個身份係人妻，老公冇詐型你咁忙？）我時間管理不嬲都唔錯，所以OK嘅，依家做3份工都仲有時間食同瞓，以前拍劇仲冇得瞓添！」