本獲預留角色 林允簽新公司 被周星馳「踢」出局

前「星女郎」林允約滿周星馳後，兩人一直未有官宣，似為續約與否留一線，有指周星馳籌備的新片《少林女足》，亦有意預留一角給林允，但可惜，近日女方已簽約新公司，該公司是華誼旗下子公司，旗下藝人有辣目洋子、黑澤等，林允加入應會成該公司「一姐」，亦因此周星馳要物色兼力捧新一任「星女郎」，故林允應該無份拍攝《少》片。

撼贏趙麗穎

林允自從除下「星女郎」光環，有指頓失靠山，不少定下來的片約都是女配而不是女一，就連開工一個月的新劇《鯤鵬與蝴蝶》都被傳因資金問題停工，認真黑仔！不過，近日她一洗頹氣，於第19屆中美電影節中，憑劇集《不完美受害人》撼贏《風吹半夏》的趙麗穎奪得視后，再加上簽了新公司，都算攞番個彩！昨日她於社交網晒出低胸黑晚裝配靚景的美照，並留言：「『所以我現在要去做一件不會讓十年後自己後悔的事』再見，趙尋！加油，一直在路上的小允！」以《不》劇的對白及角色寓意自己重新出發。