娛樂

鍾柔美晒校花級顏值

鍾柔美（左）公開與好友的自拍。 鍾柔美（左）公開與好友的自拍。
鍾柔美（左）公開與好友的自拍。
有「嫩版鍾嘉欣」之稱的歌手鍾柔美（Yumi），在網上公開素顏校服Look的舊照，見她樣子清純，皮膚質素極高，妝前、妝後沒有太大分別，絕對是校花級數！其實Yumi除了顏值高，更是校內「學霸」，成績向來優異，去年中五更攞過全班第一。修讀商科的她，打算將來攻讀工商管理，絕對是美貌與智慧並重。
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