11月5日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月05日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
何雁詩31歲生日啜爆老公
老公鄭俊弘獻「肉嘴」。
藝人何雁詩於剛過去的星期四踏入31歲，在圈中人緣極佳的她，生日當天獲多名好友出席派對為她慶祝，包括陳瀅、周嘉洛、王菲及馬天佑等，老公鄭俊弘當然亦有份！壽星女收到多個蛋糕，並在社交網分享與每位好友相擁的合照，笑容燦爛，非常開心。她與老公更肉緊地嘴對嘴啜到實，甜蜜放閃。
何雁詩（左）飛撲攬實好友陳瀅，非常肉緊。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231105-1105_00282_043/何雁詩31歲生日啜爆老公
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc