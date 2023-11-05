何雁詩31歲生日啜爆老公

藝人何雁詩於剛過去的星期四踏入31歲，在圈中人緣極佳的她，生日當天獲多名好友出席派對為她慶祝，包括陳瀅、周嘉洛、王菲及馬天佑等，老公鄭俊弘當然亦有份！壽星女收到多個蛋糕，並在社交網分享與每位好友相擁的合照，笑容燦爛，非常開心。她與老公更肉緊地嘴對嘴啜到實，甜蜜放閃。