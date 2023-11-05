5周年直播出醜 MIRROR中英文都錯 自嘲教育水平低

人氣男團MIRROR前日舉行成軍5周年網上生日會，玩遊戲時自暴其短，一眾鏡仔要將答案寫在白板上，但卻錯字連連兼經常問功課，忍不住自嘲教育水平低，認真搞笑！

MIRROR繼日前在主題樂園包場跟「鏡粉」慶祝後，前日5周年正日，12子齊腳開直播，邊傾偈邊食零食，當中Edan堪稱「食神」由頭食到尾，相反近年身材經常成為焦點的姜濤則全程忍口，相映成趣！講到前日在樂園玩機動遊戲，姜濤被隊友重提暈船浪瘀事，他坦承：「真係有少少暈，要帶定暈浪丸。」有人則笑言想睇Anson Lo玩過山車，看看其劉海是否會動，但相信其髮型依然不動如山。

及至遊戲環節，主持要求寫下兩名成員的生日日期，大家均被考起，當中Jer寫錯了Stanley的生日，Stanley扮嬲即時起身離場；而Ian最上心，記得最少6位成員的生日。另一題則曝光成員的舊英文名，原來Tiger以前叫「Bond」，Anson Kong叫「Sam」，Alton叫「Charles」，姜濤則叫「David」，但有成員不懂串「Charles」，甚至連Alton本人也要抄功課，幽默自嘲改名是因為唔識串。

「姜糖」推撞險出事 除了英文不濟，當寫「咕嚕雞球」及「芭蕾舞」兩個答案時，多位鏡仔又不斷問「點寫」，有人將「嚕」寫成「撈」，Anson Lo索性用英文拼音，姜濤更直接畫公仔，Tiger看不過眼說：「睇嚟MIRROR嘅教育水平好低，啲字全部都唔識寫。」

另外，有讀者爆料指在主題樂園當日，有「姜糖」無視秩序向前迫，差點造成人踩人意外，但姜濤無動於衷，反而Stanley出手扶起Fans。在讀者提供的片段所見，可能當時Stanley站在姜濤前面，才令姜濤未能即時伸出援手，因而引起誤會。